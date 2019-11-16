تشكيلة سيارات جي ايه سي لعام 2020 تتألق في معرض دبي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تواجد فريق الخليج ٣٦٥ نت في حناح جي ايه سي في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، حيث استعرضت الشركة تشكيلة سياراتها لعام 2020، وهي كما يلي:

جي ايه سي (جي اس 3) 2020

تصنف هذه السيارة على انها واحدة من سيارات إس يو في ذات الحجم الصغير والمدمج بخمسة ابواب وقد أصبح هو الاكثر طلبا في مختلف الاسواق مقارنة بالكروس اوفر المتوسط والكبير الحجم لانها ذات طابع رياضي.

جي ايه سي (جي اس 4) 2020

تأتي جي ايه سي GS4 على هيئة كروس أوفر ذات تصميم عصري ورياضي بشكل انسيابي للغاية، ومقصورة عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء الهواء الخارجي.

جي ايه سي (جي اس 8) 2020

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هي SUV الرائدة في خط إنتاج الشركة الصينية، حيث تتسع لـ 7 ركاب وتقدم إليك وعائلتك تجربة مريحة على الطريق، ولدى السيارة متعددة الأغراض تصميم خارجية عصري، وتوحي شخصيتها بالهيبة على الطريق، كما لديها زجاج خلفي معتم يزيد خصوصية الركاب.

جي ايه سي (جي ان 8) 2020

هي سيارة مصممة لتلبية احتياجات السفر العائلية والمهنية للجيل الجديد من نخبة رجال الأعمال، تمزج جي أن 8 بين الأناقة والقوة والمتانة، وفي الوقت نفسه، تتميز الكابينة بالإثارة من خلال تصميم مستوحى من اليخوت الفاخرة.

جي ايه سي (جي ايه 4) 2020

هي سيارة متوائمة مع متطلبات البرنامج الصيني للسيارات الصديقة للبيئة، وقد سجلت سيارة جي أس أيه جي أس 4 80.68 نقطة في تقييم البرنامج الصيني للسيارات الصديقة للبيئةوأصبحت أول موديل سيارة دفع رباعي يفوز بالميدالية الذهبية.