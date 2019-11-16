جي ايه سي تدشن سيارتين كهربائيتين مستقبليتين في معرض دبي

الخليج ٣٦٥ نت – تواجدت شركة جي ايه سي في معرض دبي الدولي للسيارات 2019 بقوة، حيث استعرضت سياراتها الكهربائية الجديدة، وقد زار فريق الخليج ٣٦٥ نت جناح الشركة في المعرض، وإليكم أبرز ما نعرفه عنها.

كشفت جي ايه سي عن ايون اس الجديدة معلنة عن عزمها التغلب على تيسلا، حيث يتميز الطراز بديناميكية عالية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصل على واجهة أمامية نقليدية مع شبك رفيع يحيط به مصابيح أمامية LED، أسفلها توجد مآخذ هواء كبيرة، وفي الخلف تحصل على مصابيح LED، ويتجاوز مداها الكهربي 500 كم، كما تحتوي على تقنيات القيادة شبه المستقلة من المستوى الثاني، وأنظمة مساعدة سائق متنوعة مثل مساعد ركن السيارة وغيرها.

صور جي ايه سي ايون اس 2020:

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جي ايه سي (جي اي 3) الكهربائيه 2020 :

هي أول سيارة كهربائية إنتاجية من جي ايه سي، حيث تم طرحها للبيع مؤخراً في الصين حيث تبدأ الأسعار من 150,200 يوان أو حوالي 80,300 ريال، ومن المتوقع طرحها في الأسواق العالمية في المستقبل القريب، وتتوفر بنطاق كهربائي قدره 310 كم لكل شحنة، ويمكن إعادة شحن 80% من البطارية في حوالي 30 دقيقة.