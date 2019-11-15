كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تصميم توقعي لسيارة هيونداي إلنترا 2021 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق السيارات، إطلاق هيونداي لسيارتها المنتظرة ألنترا 2021، حيث ظهر تصميم مميز في صورة توقعية لسيارة هيونداي ألنترا 2021 يظهر شكلها الجديد من قبل أحد المصميين.

ويحافظ التصميم على لغة التصميم الخاصة بشركة هيونداي وجرأة التصميم، فالمقدمة تجذب الأنظار و تخرج عن المألوف بتصميم ثلاثي الأبعاد مع مصابيح أمامية مسحوبة للأعلى، كما نلاحظ إنحناء السقف للخلف بإنسيابية عالية.

وقد تحصل ألنترا 2021 على خيارات محركات جديدة، مع توقع استمرار محرك 2 لتر الحالي، بينما فئة ألنترا سبورت قد يتم تحويلها إلى ألنترا N Line بمحركها الـ 1.6 لتر.