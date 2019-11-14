تفاصيل فئات نيسان صني 2021 مواصفات الشرق الأوسط

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن صني 2021 الجديدة كلياً في معرض دبي للسيارات 2019 تمهيداً لوصولها إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
يتم بناء صني 2021 في المكسيك وهي تستخدم المنصة نفسها من الجيل السابق V platform لكنها أصبحت أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً مع زيادة وزنها، كما يلي:
- الطول 4,496 مم
- العرض 1,740 مم
- الارتفاع 1,455 مم
- قاعدة العجلات 2,619 مم
- الوزن 1,200 كجم (21 كجم+)
أما بالنسبة لمولد الطاقة، فهي تتوفر بمحرك من نوع HR16DE سعة 1.6 لتر 4 أسطوانات قوة 118 حصان وعزم دوران 149 نيوتن.متر بناقل يدوي 5 سرعات باستهلاك 17.1 كم/لتر أو CVT متغير باستمرار باستهلاك 19.3 كم/لتر مع خزان وقود سعته 41 لتر.
فئات صني الجديدة:
1- الاستاندر S: تتوفر بناقل يدوي 5 سرعات أو CVT، جنوط حديد 15 بوصة، داخلية سوداء، مصابيح أمامية هالوجين.
2- نص فل SV: تتوفر بناقل CVT، لونين للداخلية رمادي أو جرافيت حليبي، شاشة وسطية اختيارية 7 بوصة، إضاءة أمامية LED، لمبات نهارية LED، ثلاثة منافذ USB، جنوط ألومنيوم 16 بوصة.
3- فل كامل SL: تتوفر بناقل CVT، تشغيل بدون مفتاح (بصمة)، إضاءة أمامية LED مع لمبات نهارية LED، شاشة قياسية 7 بوصة، 4 كاميرات، جنوط 16 بوصة، لونين للداخلية رمادي أو جرافيت حليبي، بجانب أنظمة الأمان التالية:
- تنبيه من الاصطدام
- نظام الفرامل الطارئة
- نظام تنبيه الخروج من المسار
- نظام تنبيه النقاط العمياء
- مثبت سرعة ذكي
هذا وستتاح نيسان صني 2021 في دول الخليج بحلول شهر مارس 2020 دون وجود معلومات عن أسعارها حتى الآن.
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