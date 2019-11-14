شفروليه تطلق بولت EV الكهربائية 2020 بمدى قيادة يبلغ 565 كم

شفروليه ترفع سقف التحدي مجددًا مع إطلاق سيارة بولت EV الكهربائية 2020 بمدى قيادة يبلغ 565 كم

بولت EV الكهربائية، التي تزين منصة عرض شفروليه في معرض دبي الدولي للسيارات، تقدم مدى قيادة أطول بـ 45 كم

الخليج ٣٦٥ نت – بات بإمكان سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية بالكامل الآن أن تقطع مسافة أبعد بعملية شحن واحدة، وذلك مع زيادة مداها إلى 565 كم. ومع هذه الزيادة التي تبلغ 45 كم مقارنة بالطرازات السابقة، توفر بولت EV الكهربائية حلاً يوميًا عمليًا للسائقين الذين يهتمون بالبيئة. وكانت بولت EV، التي ظهرت لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017، واحدة من أكثر سيارات شفروليه المرتقبة على الإطلاق، ويستند طراز 2020 على السمعة الطيبة والتميز الذي حققته، مما دفع المزيد من العملاء للرغبة باقتناء هذه السيارة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وانطلاقًا من التزامها بالإصغاء إلى ملاحظات وآراء العملاء، استثمر فريق هندسة البطاريات في شفروليه المزيد من عمليات البحث والتطوير لتحقيق هذه الزيادة الكبيرة في مدى القيادة. واستطاع الفريق من خلال إجراء تغييرات صغيرة ومؤثرة في كيمياء الخلايا الكهربائية، تحسين طاقة أقطاب الخلية، مما وفر للسيارة مدى قيادة أكبر. وسمح هذا النهج المبتكر للفريق بتحسين مدى القيادة دون الحاجة إلى إدخال أي تغيير على حزمة البطارية وطريقة دمجها في هيكل السيارة.

وفي تعليق لها، قالت فرح أمهز، رئيس العلامة التجارية في شفروليه الشرق الأوسط: “تفتح شفروليه بولت EV الكهربائية الباب على مصراعيه للمستقبل. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، تمثل بولت EV 2020 أداة أساسية في تحقيق رؤيتنا للمستقبل الذي نصبو إليه في هذه المنطقة، والخالي من الحوادث المرورية، والانبعاثات والازدحام.”

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هذا وتعد بولت EV، الرائدة من نوعها في فئة السيارات الكهربائية، أول سيارة كهربائية بالكامل من شفروليه. وساهم مدى القيادة الكبير والمريح لهذه السيارة، فضلًا عن مزاياها الأخرى التي تضفي المزيد على متعة القيادة، في تغيير تصورات العملاء في المنطقة حول القيادة الكهربائية منذ أن وصلت هذه السيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2018.

ولمساعدة العملاء على تحقيق أقصى مستويات الاستفادة من سيارتهم الكهربائية، يتم بيع بولت EV مع حزمة مزايا شاملة، تشمل ضمانًا إقليميًا شاملاً لمدة 3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما يأتي أولاً)، وضمان مدته 8 سنوات أو 160,000 كلم على المكونات عالية الجهد (أيهما يأتي أولًا). كما توفر شفروليه أيضًا راحة البال للعملاء من خلال تقديم خدمة المساعدة على الطريق لمدة 4 سنوات مع سيارة بولت EV 2020.

جدير بالذكر أن سيارة بولت EV 2020 ستصل إلى أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان، بحلول نهاية عام 2019.