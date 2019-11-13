الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن رسوم رخص القيادة بمختلف أنواعها، والتي تشمل كلاً من الرخص الخاصة والعامة وسيارات الأشغال العامة والدراجات الآلية والتصاريح المؤقتة، وهم كالتالي: رخصة قيادة خاصة الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 40 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. رخصة قيادة عامة الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 40 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 100 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. رخصة قيادة دراجة آلية الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 20 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. تصريح قيادة مؤقت رسم الرخصة السنوي: 100 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسوم رخص القيادة بمختلف أنواعها في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.