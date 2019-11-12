عرض تقسيط اكس تريل 2020 من بترومين نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان وكيل نيسان المعتمد في جميع أنحاء المملكة، واغتنم الفرصة وجرب حظك لتحصل على أحد عروضنا القيمة. السيارة المشمولة في العرض: نيسان اكس-تريل 2020: القسط الشهري: 1189 ريال مميزات العرض: اغتنم الفرصة وجرب حظك لتحصل على أحد عروضنا التالية: صيانة مجانية 30,000 كم أو سنتين أيهما يسبق أولا

أو ضمان ممتد 5 سنوات غير محدود الكيلومترات

أو عازل حراري مجاني

أو زيت محرك مجاني ل 100,000 كم (10 صيانات دورية)

أو حماية لمقدمة السيارة

أو حماية لكامل جسم السيارة. الشروط والأحكام: العرض ممول حصريا من البنك الأهلي.

سعر القسط لا يشمل المصاريف الإدارية ومصاريف النقل و التسجيل و قد تختلف الحسبة النهائية.

كما يلزم دفعة أولى مع معدل APR سنوي 13.02%.

ينتهي العرض في 31 ديسمبر 2019. صورة العرض:

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