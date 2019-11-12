فريد الطوبجي رئيساً لرابطة مصنعي السيارات "والمحص" نائباً و"سعد" أميناً عاماً

كتب: باسل الحلواني
أسفرت انتخابات رابطة مصنعي السيارات المصرية، عن فوز فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، برئاسة مجلس الرابطة، واللواء محمد المحص، رئيسمجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، نائبا لرئيس الرابطة، وخالد سعد، أميناً عاماً للرابطة ومتحدثاً رسمياً لها.
جدير بالذكر أن منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات، ظل شاغرًا لأكثر من عام، منذ وفاة اللواء حسن سليمان، رئيس الرابطة السابق، في شهر أكتوبر من العام الماضي.
اللواء محمد المحص
خالد سعد
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