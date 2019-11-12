تعرف على نسبة تقليل حزام الأمان لخطورة إصابات الحوادث

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائدي ومستخدمي السيارات من التهاون في استخدام حزام الأمان، حيث أن له دور كبير في تقليل خطورة إصابات الحوادث المرورية.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة 50% للسائق والراكب الأمامي و بنسبة 75% لركاب المقعد الخلفي”.
يُذكر أن عدم ربط حزام الأمان مخالفة مرورية تتراوح غرامتها المالية ما بين “150 و300” ريال، وذلك يكون بالنسبة للسائق أو للراكب في المقعد الأمامي.
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