- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت “المحدثة” مجدداً في صور مسربة من كوريا الجنوبية مع اقتراب تدشينها.
مما نراه، فإن الواجهة الأمامية أصبحت أكثر جراءة مع شبك متدرج يبدو كما لو أنه متصل بالمصابيح الأمامية النحيلة المنحدرة مع وجود مصد سفلي كرومي، غطاء محرك مائل نحو الأسفل.
على ناحية أخرى عند العودة إلى الوراء نجد تغييرا شاملا، حيث أن المصابيح الخلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي LED مع مشتت هوائي ديناميكي وعادم منزوي.
يظهر بوضوح أن المقصورة أصبحت فاخرة للغاية بتنجيد راقي جداً، مع وجود قير أزرار، مقود مسطّح، شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مقارنة بالسابق.
ستكتسب هيونداي ازيرا 2021 أحدث تقنيات الصانع الكوري بما يتضمنه عرض الطريق في الطبلون، استخدام الجوال بديلاً للمفتاح التقليدي، مثبت سرعة ذكي متطور وأكثر.
يذكر بأنه متوقع توفير السيدان الكورية كاملة الحجم بمحركات 2.3 لتر 4 أسطوانات بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، مع توفير نسخة هايبرد.
هذا ومن المقرر تدشين هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل لأسواق الخليج خلال النصف الأول من العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي ازيرا 2021 تظهر في صور مسربة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.