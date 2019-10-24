تطوير وقود للطائرات من بقايا اللحوم!

الخليج ٣٦٥ نت – في أكبر معرض صناعي في العالم في لاس فيجاس، تستقطب الطائرات الفخمة المشترين بفضل مقصوراتها الفاخرة وتصميمها الأنيق وحديثاً، لاستخدامهم للوقود البديل، حيث يحرص منتجو الوقود وصانعو الطائرات على عرض أشكال جديدة من وقود الطائرات أقل ضرراً بالمناخ، بدءً من زيوت الطهي إلى نفايات اللحوم.

يذكر أن مشغلو الطائرات التجارية، مثل شركات الطيران، خضعوا لضغوط تُلزمهم على خفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول 2050 مقارنة بـ 2005، وأملهم في ذلك هو استخدام وقود متجدد للحد من الانبعاثات، كما يمكن أن يعمل ذلك على جعل الطائرات الخاصة بالمشاهير والأثرياء أقل تلويثاً أيضاً.

بالعودة إلى المعرض، تستخدم خمس طائرات Gulfstream معروضة في لاس فيجاس وقود مُنتج في كاليفورنيا من نفايات اللحوم البقرية غير الصالحة للأكل، تشمل الدهون والشحوم والزيوت التي تعد من المنتجات الثانوية لصناعة الأغذية.

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من جانبها تمثل الطائرات الخاصة أقل من 0.1% من إجمالي انبعاثات الكربون السنوية على مستوى العالم، لكنها يمكن أن تبعث في المتوسط ما يصل إلى 20 ضعفاً من انبعاثات الكربون للطائرات التقليدية، في حين ذكر رئيس شركة بومباردييه للطيران إن صناعة الطائرات الخاصة حققت تحسينات في استهلاك الوقود بنسبة 40% على مدى السنوات الأربعين الماضية.

ويُعتقد أن الاستخدام المتزايد للوقود المتجدد سيجعل الطائرات أقل تلويثاً، في حين لا يزال علماء البيئة وبعض المحللين يشككون في كفاءة الوقود الحيوي، كما تقول التقارير إن الطلب من مشغلي الطائرات التجارية على الوقود المتجدد يفوق العرض بكثير، مما قد يرفع الاهتمام بزيادة إنتاجه في المستقبل القريب.