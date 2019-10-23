عروض تنظيف نظام التبريد لسيارات شيفروليه من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واستفد من عروض شيفروليه على تنظيف نظام التبريد. مزايا العرض: أسعار خاصة على تنظيف نظام التبريد: – لسيارات السيدان 409 ريال سعودي – للسيارات العائلية 479 ريال سعودي مع خصم 20% على قطع الغيار

خصم 10% على أجور اليد على أية إصلاحات مقترحة شريطة أن يتم تنفيذها خلال 40 يوم من تاريخ الفحص وبتكلفة إجمالية تتجاوز 1000 ريال. الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 أكتوبر، 2019

العرض متوفر في مراكز صيانة الجميح للسيارات فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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