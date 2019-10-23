“بالفيديو” تاكسي طائر يحلق فوق سماء سنغافورة هربا من الزحام

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة الطيران الألمانية “فولوكوبتر” بإجراء رحلة طيران تجريبية لمركبة أجرة شبيهة بالطائرات المسيرة فوق خليج مارينا الشهير في سنغافورة، ولقد استمرت الرحلة التجريبية مدة دقيقتين و30 ثانية، وكان يقودها طيار واحد.



ليست هذه الرحلة الأولى التجريبية للشركة، حيث أجريت اختبارات سابقة لهذه الطائرة في دبي وهلسنكي وألمانيا ولاس فيجاس، لكن تجربة سنغافورة هي الأولى التي تجرى في قلب مدينة.

وتأمل “فولوكوبتر” بأن تحدث وسيلة المواصلات الطائرة الجديدة ثورة في قطاع النقل في المدن الآسيوية التي تختنق بالازدحامات المرورية الشديدة.



وتمتلك هذه المركبة الطائرة التي تشبه المروحية الصغيرة 18 مروحة، وتتسع لشخصين، مما يسمح لها بالتحليق بهدوء فوق ناطحات السحاب.

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وتعمل المركبة بتكنولوجيا مماثلة للطائرات المسيرة، ويمكنها التحليق بشكل مستقل حيث أنها ذاتية القيادة، لكن وجود الطيار فيها أثناء الاختبار كان لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي تصريح صحفي للرئيس التنفيذي للشركة فلوريان رويتر، قال “نعتبر آسيا عموما فرصة هائلة للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ونعتزم أن يكون لها حضور قوي فيها يبدأ من هنا في سنغافورة”.



لذا يعتقد أن سنغافورة قد تكون من بين المدن الأولى التي تحصل على هذه الخدمة مع توقع توفيرها تجاريا في غضون عامين إلى أربعة أعوام، وتأمل الشركة بعد ذلك بتقديم المركبات في مدن آسيوية أخرى تعاني من مشكلة الاختناق المروري.