بورش: لن نعتمد على بيع السيارات للأبد لربح المال

الخليج ٣٦٥ نت – بورش لا تزال واحدة من أهم علامات السيارات بالعالم اليوم، كما تعتبر رمزاً لتجربة القيادة الممتعة والفاخرة ولن يتغير ذلك كثيراً لعقود قادمة في الغالب، ولكن بورش لا ترغب في مستقبل مقتصر على بيع السيارات التقليدية وحسب لكونها مدركة جيداً لتغيرات السوق الجذرية.

وفي مقابلة صحفية أخيرة، صرح رئيس الماليات والـ IT في الشركة، لوتس ميشك، أن بورش بحاجة للاستثمار في شركات أخرى متخصصة في تقديم حلول مبتكرة للتنقل في المستقبل وتفادي زحام المدن.. مردفاً: “خدمات مشاركة السيارات ليست كافية.. لن تؤدي لربح كبير لنا، لذا علينا التفكير في حلول أخرى مع علامات ناشئة أخرى للتجهيز للمستقبل”.

ويعتبر هذا تصريحاً جريئاً من شركة صرح رئيسها في أمريكا الشمالية مؤخراً أن بورش ستبقي على المقود والدواسات والجير اليدوي “للأبد”، ما يعني أن تقنيات القيادة الذاتية ومشاركة السيارات وغير ذلك قد يتم إطلاقها تحت علامة أخرى، لرغبة بورش في الحفاظ على صورة علامتها بنفس الشكل الحالي للمستقبل المنظور.