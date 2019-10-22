كيا SUV جديدة تظهر أثناء اختبارها لمنافسة سوزوكي فيتارا

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كيا حالياً على تطوير SUV جديدة لتكون شقيقة هيونداي فينيو ولكن مع تصميم خارجي مختلف، كما ستمثل منافسة مباشرة لسوزوكي فيتارا.

تصميم السيارة سيكون مختلفاً عن هيونداي فينيو كما هو واضح من الصور التجسسية الأخيرة لها، كما قد تعتمد على محرك تيربو سعة 1.0 لتر بقوة 120 حصان مع محرك آخر ضغط هواء سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان وثالث تيربو ديزل سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان، مع جير يدوي 6 سرعات بشكل قياسي وآخر اوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات.

من المتوقع تدشين الـ SUV الجديدة في 2020 كموديل 2021 في أسواق محددة.