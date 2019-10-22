“تقرير” تجربة قيادة أسرع سيارة SUV فاخرة في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – خضعت أول بنتلي بنتايجا سبيد وصلت للشرق الأوسط للاختبار من قبل زميلنا باهي قطب في حلبة اوتو دروم بدبي، بدعوة موجهة إلى الخليج ٣٦٥ نت من بنتلي الشرق الاوسط، وتعدُّ هذه السيارة هي أسرع SUV في العالم حيث تصل سرعتها القصوى إلى 306 كم/س.

تستمد طاقتها عبر نسخة محدثة من المحرك مزدوج التيربو 6.2 لتر 12 سلندر W قوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، ما يطلقها من 0-100 كم/س خلال 3.9 ثوان، أي بزيادة 27 حصان وتحسّن 0.2 ثانية بالتسارع.

لدى خارجية بنتايجا مزايا تصميمية خاصة تفرقها عن الموديل القياسي، حيث أصبحت المصابيح والمصدات والشبك داكن، وحصلت على مصابيح مظللة ومصد معدل يعطيها طابع رياضي أكثر، والجنوط خاصة 22 إنش، العتبات الجانبية بلون الجسد، الجناح الخلفي أكثر بروزاً، بالإضافة إلى مشتت هواء سفلي حصري لنسخة سبيد والصدام الرياضي المحسن، كما هنالك شارة Speed للدلالة على تميزها.

يستمر الطابع الداكن في الداخلية مع جلد ألكانتارا تطريزه على شكل ألماس، كما هنالك شارات Speed معدنية ومضيئة.

كما جرت تحسينات بالشاصيه حتى يقدم نمط سبورت استجابة أفضل على الطريق، بالإضافة إلى تحديث التعليق الهوائي، تحسين العادم حتى يصدر طرباً أفضل، مكابح سيراميك اختيارية أكبر حجماً وأكثر قوة.

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