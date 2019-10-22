استدعاء 418 تويوتا افالون لخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة عن حملة تصحيح 418 سيارة تويوتا أفالون AVALON موديلات 2019، وأكدت على أهمية التأكد من شمل الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa.

وتأتي هذه الحملة نتيجة حدوث خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود “بنزين 95” عن نوع الوقود الفعلي للسيارة “بنزين 91”.

وأخيراً، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة التواصل مع شركة عب اللطيف جميل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة كتعديل الخطأ في البطاقة واستلام قسيمة وقود مجانية بمقدار 889 لتر أي مايعادل 1,333 ﷼.