كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Lumma Design تزيد من شراسة سيارة "بي ام دبليو X7" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة Lumma Design تعديلات شرسة على سيارة بي إم دبليو X7 باسم CLR X7.

تحمل لوما ديزاين CLR X7 واجهة أمامية شرسة تتكون من عدة مستويات كما أنها أكثر عرضاً لكي تلائم قاعدة العجلات التي زاد عرضها عدة سنتيمترات. وأضافت لوما ديزاين عتبات أبواب جديدة لتتماشى مع مظهر السيارة المميز الفاخر، وصدامات خلفية بارزة تحسن من انسياب الهواء خلف السيارة وتزيد المظهر الرياضي الجريء لـ CLR X7.

تحتوي CLR X7 على نظام عادم جديد خاص بالسيارة وقابل للتخصيص حسب وضعيات القيادة، وحصلت السيارة على رزمة آيروديناميكية كاملة وعلى غطاء محرك من الكربون فايبر مع مداخل تهوية إضافية.

ستتوفر السيارة بخيارات تخصيص داخلية عديدة، وبشكل أساسي ستتوفر السيارة بمقاعد "كبار الشخصيات" و"حجرة قيادة رياضية".