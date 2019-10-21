إليك موعد تطبيق المخالفات على السيارات الخليجية!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن العقيد مهندس “علي الزهراني” مدير مرور المنطقة الشرقية، عن بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال السيارات التي تحمل اللوحات الخليجية، وأولها تطبيق المخالفات المرورية على هذه السيارات بداية من نوفمبر المقبل، وكان ذلك بعد تزايد ارتكاب المخالفات من بعض هذه السيارات.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم منع خروج السيارة عبر المنافذ البرية ما لم تُسدد قيمة المخالفات المسجلة عليها، كما أنه سيتم ضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء.

وأخيراً، فقد أكد الزهراني على أنه لن يتم السماح لهذه السيارات بالخروج حتى تُسدد مخالفاتها المرورية، من خلال نقاط تتحكم فيها إدارات المرور.