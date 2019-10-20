شركة “تأجير للتمويل” تحتفي بالموظفة “نوف العتيبي” التي انجزت تمويل سيارة لامبورغيني 2019

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت شركة تأجير للتمويل بتكريم استشارية التمويل “نوف العتيبي” من فريق مبيعات المنطقة الغربية حيث انجزت تمويل سيارة لامبورغيني افنتادور من طراز اس رودكستر كشف 2019 بمبلغ 1.7 مليون ريال سعودي الى احد العملاء لديها وذلك عبر برنامج 50/50 لتمويل السيارات الفارهة والرياضية المقدم من الشركة كأحد الحلول التمويلية المبتكرة التي تتميز بتقديمها شركة تأجير للتمويل لعملائها الكرام.

وبهذه المناسبة قدم سعادة الرئيس التنفيذي للزملية نوف شكره وتقديره كما سلمها شهادة تميز؛ مشيداً بجهودها وتفانيها المستمر في عملها ،كما قال ايضاً ان الفرص و العروض مازالت متوفرة للجميع. وعلى الرغم من ظروف المنافسة الحالية في السوق الا اننا واثقين من قدرة فريقنا على تحقيق افضل النتائج بإذن الله.