كتب: باسل الحلواني
أعلنت عملاق صناعة السيارات السويدية"فولفو"، عن اعتزامها طرح سيارة كهربائية بالكامل تحمل اسم "XC40 ريشارج"، كجزء من جهود الشركة المبذولة للحد من انبعاثاتها للكربون.
وتعد "XC40 ريشارج"، نسخة جديدة تعمل بالبطاريات من سيارة فولفو XC40 رباعية الدفع الصغيرة.
وتتمكن السيارة من القيادة لمسافة تبلغ 400 كيلومتر
وتعتمد سيارة "XC40 ريشارج" على ذات الهندسة الأساسية التي تعتمد عليها سيارة XC40 التي تعمل على البنزين، إذ صممت بنية السيارة الأساسية منذ البداية لدعم النماذج الكهربائية والتي تعمل بالبنزين معاً.
وتوجد حزم بطاريات سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تحت الأرض، بينما يمكن استخدام المساحة الموجودة أسفل الغطاء كمنطقة تخزين.
ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية هذا العام، بأسعار تبدأ من 48 ألف دولار وهو ما يعادل نحو 768 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تسير 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة.. فولفو السويدية تكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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