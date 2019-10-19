تويوتا وايلدلاندر SUV الجديدة تنطلق في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا لديها شراكة مع شركتين صينيتين، GAC ومجموعة FAW، ما يعني قدرتها على طرح نفس الموديل في الصين باسمين مختلفين، وقد قامت تويوتا بإطلاق SUV جديد باسم Wildlander في الصين بالتعاون مع GAC، وهي نسخة مختلفة قليلا في التصميم لراف فور التي تطرحها الشركة بالفعل في الصين بالشراكة مع FAW.
أبعاد السيارتين تظل كما هي والاختلافات الخارجية تتمثل في مصابيح أمامية مختلفة وأنيقة لوايلدلاندر مع مصد مختلف كذلك ومصابيح خلفية LED أنحف وأطول.
وستنطلق وايلدلاندر بنفس محركات راف فور، لتشمل محرك بترولي سعة 2.0 لتر بضغط الهواء بقوة 171 حصان ومولد طاقة هجين يجمع بين محرك 2.5 لتر وموتور كهربائي، بقوة إجمالية 219 حصان.
بالنسبة لراف فور فتظل واحدة من من أنجح موديلات تويوتا عالمياً لذا لا نتوقع تقديم وايلدلاندر خارج الصين.. ويبدأ سعر راف فور في الصين من 197,800 يوان (105,000 ريال)، ومن المتوقع أن يقترب سعر وايلدلاندر من ذلك.
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