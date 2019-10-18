“بالصور” فلاينج سبير 2020 تسجل أول حادثة على يد مهندس بنتلي

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت بنتلي فلاينج سبير 2020 أول حادثة موثقة لها منذ أيام في حلبة نوربورغرينغ بسبب هطول الأمطار بغزارة والسرعة المرتفعة أثناء الاختبار.

ومن الواضح أن مختبر السيدان الفاخرة فقد السيطرة عليها عند خروجه من منعطف حاد، ما دفعها للاصطدام في حاجز المضمار مرتين ودورانها حول نفسها وتوقفها في منتصف المضمار، مع عدم إصابة أحد في الحادثة.

السيارة تضررت بشكل معتدل على أركانها مع خروج غطاء المحرك من مكانه، ولكن بشكل عام يبدو أن السيارة يمكن إصلاحها، ونتطلع لما قد تقوله بنتلي حول ما تختبره في هذه السيارة، خاصة مع كونها النسخة الأساسية التي تم طرحها في الأسواق بالفعل وليست نسخة الأداء العالي.

والسؤال الأكبر هنا، لم هوس صانعات السيارات بالاختبارات على حلبة نوربورغرينغ الألمانية؟، لماذا أصبحت هذه الاختبارات من التقاليد اللازمة مع الكثير من الموديلات الجديدة؟، الأمر يبدو وكأنه تضييعاً للوقت والموارد، خاصة وأن فلاينج سبير الأساسية التي تم اختبارها هنا غالباً لن تلمس أي مضمار في الحياة الواقعية.. لأن مهمتها هي نقل أفرادها الأثرياء في داخليتها الفاخرة والناعمة والمتطورة تقنياً وليس السباقات الصاخبة.