"بنتلي" تطرح Flying Spur الفارهة بحلول 2020

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة بنتلي البريطانية، طرح سيارتها الجديدة Flying Spur بالأسواق العالمية مطلع 2020 القادم.

ويبلغ طول سيارة بنتلي الجديدة 5.30 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 3.20 متر، وهو ما ينعكس على الرحابة في المقصورة الداخلية، لاسيما المخصصة للمقاعد

الخلفية.

وتعتمد Flying Spur على باقة من أحدث الأنظمة مثل نظام الملتيميديا بما في ذلك أجهزة التابلت، فضلا عن الأنظمة المساعدة مثل نظام الرؤية الليلية.

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وتحمل السيارة محركاً W12 سعة 6.0 لتر، بقوة 467 كيلووات/635 حصان،

مع عزم دوران أقصى يبلغ 900 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة التسارع التي يبلغ وزنها 2.5 طن تقريبا، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 333 كلم/س.

ومن المنتظر أن يتم طرح Flying Spur بسعر يبدأ من 214 ألف و676 يورو أى ما يعادل (4 مليون و 200 ألف جنيه) تقريبًا.