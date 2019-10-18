كتب: باسل الحلواني حصلت "سيارات الوفد"، عن أحدث قائمة لأسعار مينى كوبر، والخاصة بشهر نوفمبر، القادم والصادرة عن المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ميني كوبرفى مصر، والتي جاءت كالتالي: كوبر، والخاصة بشهر نوفمبر، القادم والصادرة عن المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ميني كوبرفى مصر، والتي جاءت كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أحدث قائمة سعرية لميني كوبر في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.