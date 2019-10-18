ننشر أحدث قائمة سعرية لميني كوبر في مصر

كتب: باسل الحلواني
حصلت "سيارات الوفد"، عن أحدث قائمة لأسعار مينىكوبر، والخاصة بشهر نوفمبر، القادم والصادرة عن المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ميني كوبرفى مصر، والتي جاءت كالتالي:
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