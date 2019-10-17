هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت تظهر بوضوح في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت “المحدثة” ظهرت للتو في صور مسربة من كوريا الجنوبية مع اقتراب تدشينها.

مما نراه، فإن الواجهة الأمامية أصبحت أكثر جراءة مع شبك متدرج يبدو كما لو أنه متصل بالمصابيح الأمامية النحيلة المنحدرة مع وجود مصد سفلي كرومي، غطاء محرك مائل نحو الأسفل.

على ناحية أخرى عند العودة إلى الوراء نجد تغييرا شاملا، حيث أن المصابيح الخلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي LED مع مشتت هوائي ديناميكي وعادم منزوي.

يظهر بوضوح أن المقصورة أصبحت فاخرة للغاية بتنجيد راقي جداً، مع وجود قير أزرار، مقود مسطّح، شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مقارنة بالسابق.

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ستكتسب هيونداي ازيرا 2021 أحدث تقنيات الصانع الكوري بما يتضمنه عرض الطريق في الطبلون، استخدام الجوال بديلاً للمفتاح التقليدي، مثبت سرعة ذكي متطور وأكثر.

يذكر بأنه متوقع توفير السيدان الكورية كاملة الحجم بمحركات 2.3 لتر 4 أسطوانات بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، مع توفير نسخة هايبرد.

هذا ومن المقرر تدشين هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل لأسواق الخليج خلال النصف الأول من العام المقبل.