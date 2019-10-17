معارض الجميح للسيارات تستقبل جي ايه سي GN8 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت معارض شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جي ايه سي موتور في المملكة، موديلات 2020 من سيارة GN8 العائلية ذات السبع مقاعد. حيث يأتي وصول الموديلات الجديدة بعد أن تم الإعلان الرسمي عن دخول هذه السيارة المتميزة إلى السوق السعودي في شهر يناير الماضي خلال حفل إفتتاح أكبر فروع جي اي سي موتور في مدينة الرياض، والتي حصلت على الإشادة من كل من الحضور، لفخامتها ولما تتميز به من مواصفات رائعة وتصميم فريد.

وتتميز جي ايه سي GN8 بتصميم عصري وجذاب يعكس لغة جي ايه سي التصميمة. يدعم هذا التصميم محرك 2.0 Turbo من الجيل الثاني بـ 4 أسطوانات وقوة تصل الى 198 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران ، مصحوب بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ستة سرعات يجمع بين سلاسة التشغيل و ديناميكية الاستجابة.

أما داخلياً، فتعكس المقصورة الفخمة لـ جي ايه سي GN8 بتفاصيلها حرص الشركة في كل ما تقدمة لعملائها، والتي تتضح في الحزمة المميزة من المواصفات التكنولوجية العالية ووسائل الراحة للسائق والركاب، يتقدمها مقاعد كابتن منفصلة في الصف الثاني يمكن التحكم بها كهربائياً لتغيير وضعيات الجلوس مصحوبة بخاصية التهوية ، وفتحة سقف بانورامية. كما تتوفر في المقصورة تقنية إضاءة LED داخلية بـ32 لون، وخاصية التحكم بالمناخ في ثلاث مناطق مختلفة مع نظام تنقية الهواء.

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كما توفر جي ايه سي GN8، ميزة الدخول والتشغيل الذكي بدون استخدام المفتاح. باللإضافة الى شاشة معلومات وترفيه بمقاس 10.1 بوصة داعمة لنظامApple Car Play ، مع كاميرا خلفية بزاوية رؤية 180 درجة، وخاصية الشحن اللاسلكي.

من جهته أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل بشركة الجميح للسيارات ثقته التامة في قدرة سيارة GN8 على المنافسة والحصول على مكانة مرموقة في السوق السعودي لتصاميمها وجودتها العالية والذي يندرج ضمن التزام شركة جي ايه سي موتور بتقديم الأفضل لعملائها دائما.