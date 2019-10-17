قطيع من الدببة يثبت كفاءة القيادة الذاتية بسيارات تيسلا!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد سلسلة من الحوادث المتفرقة بسبب نظام القيادة الذاتي لسيارات تسلا أدت إلى إضعاف ثقة الناس بها، جاء مقطع فيديو لقطيع من الدببة ليؤكد على كفاءة النظام في سيارات تيسلا، فما هي قصة هذا الفيديو؟
ترجع قصة مقطع الفيديو الخاص بالدببة، عندما نشر موقع أمريكي خاص بالسيارات على يوتيوب فيديو كشف فيه كيف تمكن نظام القيادة الذاتية بسيارة تسلا موديل 3 من إيقاف السيارة فورا أثناء سير السيارة على طريق سريع ليلا، بعد رصد أجهزة استشعار النظام لوجود مجموعة من الدببة تعبر الطريق.
حيث صورت الكاميرا الأمامية لسيارة تسلا موديل 3 مشهد الدببة، ومن ثم قام مالك السيارة بنشر الفيديو ليثبت كفاءة نظام القيادة الذاتي في سيارات تيسلا.
وأكد الموقع الأمريكي هذه الواقعة، وقال أن هذا الموقف حدث بالفعل على طريق سريع بالقرب من حديقة “جلاسير” الوطنية بولاية مونتانا الأمريكية.
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