فولفو XC40 ريتشارج الكهربائية تكشف نفسها بمدى 400 كيلومتر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فولفو عن XC40 ريتشارج الجديدة، وهي النسخة الكهربائية بالكامل للكروس اوفر، كما أنها أول موديل كهربائي فعلي يستهدف شريحة واسعة من العملاء لفولفو بعد اختبارات صغيرة مع موديلات مثل C30 الكتريك.

وتأتي XC40 ريتشارج بمدى 400 كيلومتر ونظام دفع رباعي مع موتورات كهربائية على كل محور وقوة إجمالية 408 حصان وعزم دوران 660 نيوتن.متر، مع إمكانية شحن 80% من البطارية في 40 دقيقة عند استخدام شاحن سريع.

من ناحية التصميم فالسيارة مشابهة لـ XC40 الفياسية ولكن مع بعض التغييرات، مثل إغلاق الشبك الأمامي واستخدام اللون الأسود على المقدمة وأغطية المرايا والسقف، مع إمكانية تخزين الأمتعة في الأمام الآن مع غياب المحرك.

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داخلية السيارة مطابقة أيضاً للنسخ الأخرى في المجال، مع نظام معلومات ترفيهية جديد لفولفو معتمد على اندرويد مع دعم خرائط جوجل وإمكانية تحديث برمجيات السيارة عن بعد.

وتنوي فولفو طرح موديل كهربائي جديد كل عام لخمسة أعوام قادمة، مع تقديرهم أن السيارات الكهربائية ستمثل 50% من مبيعاتهم العالمية بحلول 2025، والباقي موديلات هجينة.