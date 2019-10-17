يقتصر إنتاجه على 209 نسخ.. سوبارو اليابانية تطلق موديلاً خاصاً جديداً

كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية سوبارو، عن إطلاق الموديل الخاص WRX STI S209، والذي يقتصر إنتاجه على 209 نسخ فقط بسعر يبلغ نحو 64 ألف دولار أمريكي (مليون و38 ألف جنيه مصري) تقريبًا.
ويتميز الموديل الخاص الجديد بزيادة العرض 4 سمليصل إلى 1.84 متر، كما أنه يخطف الأنظار بالرفارف مفتولة العضلات والجناح الخلفي الضخم، كما يتألق الموديل الخاص بألوان World Rally Blue Pearl و Crystal White Pearl، ويقف على جنوط قياس 19 بوصة باللون الذهبي أو الرمادي.
ويعتمد الموديل الخاص WRX STI S209 على محرك بوكسر تربو سعة 2.5 لتر يزأر بقوة 345 حصان.
وتعد سوبارو واحدة من كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية، وهي مملوكة لشركة فوجي للصناعات الثقيلة، وأخذت تسميتها من الاسم الياباني لمجموعة من النجوم تسمى سوبارو وترجمتها العربية هي مجموعة نجوم الثريا.
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