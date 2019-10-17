تفاصيل الموافقة على إنشاء شبكة النقل العام بالطائف

الخليج ٣٦٥ نت – ستشهد محافظة الطائف تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة نقل الحافلات بالمحافظة، بالإضافة إلى توجيه الأوامر لوزارتي المالية والنقل للتنسيق والاتفاق على آلية التمويل المناسبة لتنفيذ مشروع تشغيل الشبكة، وذلك بناءاً على الموافقة التي صدرت مؤخراً من مجلس الوزراء.
ويأتي هذا المشروع الذي يهدف لتسهيل حركة النقل، بطول 130 كيلو متر و4 مسارات للمترو و10 مسارات للحافلات و93 محطة، واجمالي تنفيذ المشروع 27 مليار ريال.
يُذكر أن وزير النقل قد أشار إلى أن مجلس الوزراء ركز على إنشاء الشبكات في المدن المتوسطة والصغيرة، وفق أولويات محددة تشمل الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية السيارات؛ لتشمل التنمية كل مدن ومحافظات المملكة.
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