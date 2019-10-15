تحقيق أغرب رقم قياسي لموكب سيارات نقل الموتى

الخليج ٣٦٥ نت – بورش مشهورة بكسرها لعدد من الأرقام القياسية للسرعة سواء في حلبة نوربورغرينغ أو المضامير الاخرى حول العالم، ولكن الأسبوع الماضي رأينا رقما قياسياً غريباً يتضمن بورش باناميرا في جنوب أفريقيا.

الرقم القياسي كان لأكبر أسطول من سيارات نقل الموتى في العالم، تحديداً 111 سيارة تشمل مرسيدس E-Class وكيا سيدونا وC-Class، مع تعديل معظمهم ليناسبوا وظيفتهم كسيارات نقل موتى، ويُذكر ان الرقم القياسي السابق تم تحقيقه في هولندا في 2012 بـ107 سيارة نقل موتى في خط واحد متصل.

كما رأينا أيضاً سيارات جاكوار XF وكرايسلر 300.. ولكن بالنظر إليهم جميعاً، لا شك في أن بورش باناميرا هي الأكثر بروزاً، حيث تم تحويلها بشكل كامل وإطالتها لتشبه الليموزين وإعطائها أبواب زجاجية من طراز أجنحة النورس، والتي تفتح إلى المقصورة المركزية التي سيوضع فيها الكفن.

من المتوقع تسجيل الرقم القياسي الغريب في موسوعة جينيس فور التحقق منه.