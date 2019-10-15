5 وظائف لن تتمكن الروبوتات من القيام بها في شركات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كل عام يمضي تقوم صانعات السيارات باختراع أدوات آلية للقيام بعمل البشر في عملية إنتاج وصناعة السيارات، وقد أدى ذلك لمخاوف البعض أن صناعة السيارات قريباً ستكون جميعاً باستخدام الآلة بدل البشر، والغرض هنا هو خفض النفقات، ولكن توجد بعض الوظائف التي لن يمكن التخلي عن دور البشر فيها.

الإدارة العليا

بالطبع ليس من المتوقع أن تتخلى الشركات عن الإدارة البشرية الفعلية لعملياتها مهما تطور الذكاء الاصطناعي فستحتاج كل شركة لإدارة خبيرة بالسوق وأساليب تحسين الإنتاج والتوفيق بين العرض والطلب والتعامل مع المساهمين وغير ذلك.

التسويق

مثل الإدارة، لن يمكن التخلى عن الدور البشري في التسويق للمنتجات والتخطيط للحملات الترويجية، لأن كل هذا يحتاج للمسة بشرية.

بناء المصانع وصيانتها

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حتى مع الاستعانة الكثيفة بالآلات في عملية التصنيع نفسها، تظل عملية بناء المصانع وصيانتها هي عملية بشرية صرفة.. على البشر صنع وتجميع المكونات آولاً وبناء البرمجيات المطلوبة لعمل كل مصنع قبل أن تقوم الروبوتات بعملها.

التحقق من الجودة

لا يمكن للتقنية أن تستبدل العين المتفحصة لمفتش جودة، وهي الوظيفة الضرورية لضمان جودة التصنيع ومراحل الإنتاج والتدقيق في أي مشاكل في الطلاء أو مشاكل ظاهرة في المكونات أو غير ذلك.

المهن الحرفية

بعض أغلى وأندر السيارات تحتاج لحرفيين يعملون باليد لإكمال مهام متعددة في هذه السيارات، وهذه المهام الخاصة تحتاج للمسة بشرية فنية خبيرة.