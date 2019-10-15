الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - Isuzu تزيح الستار عن "بيك آب" متطورة وأنيقة

عادت Isuzu اليابانية لتفاجئ محبي سيارات الـ "بيك آب"، وكشفت عن الجيل الجديد من مركبات D Max الشهيرة.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي نشرت لهذه السيارات نلاحظ أنها جاءت بتعديلات جذرية مقارنة بسيارات D Max التي طرحت في السنوات الـ 8 الفائتة، وحصلت على هيكل أكثر انسيابية، مزود بمصابيح LED متطورة وممتصات للصدمات الكبيرة وتبدو أنيقة حيث يتداخل فيها البلاستيك المقوى مع المعدن بصورة جذابة.

وحصلت هذه السيارات على قمرات مختلفة مخصصة لراكبين و كذلك 4 ركاب، مزودة بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، يمكنها الاتصال مع مختلف الأجهزة والهواتف الذكية.

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وأصبحت سيارات D Max الجديدة أخف وزنا بمقدار 20%، أما طول هيكلها فهو 5 أمتار و30 سنتيمترا، وعرضه 186 سنتيمترا، وارتفاعه 186 سنتيمترا.

وستطرح هذه السيارات بنوعين من المحركات: محرك ديزل بـ 4 أسطوانات وسعة 1.9 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحرك بسعة 3 ليترات، وعزم 190 حصانا، سيعملان مع علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل.