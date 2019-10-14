بالفيديو” فيزيائي صنع لامبورجيني افينتادور بطابعة 3D ويثبت قدرتها على التحرك

الخليج ٣٦٥ نت – قام فيزيائي من جامعة كولورادو الأمريكية بطباعة ثلاثية الأبعاد لسيارة تقليد لامبورجيني افينتادور منذ أشهر، والآن ظهر فيديو للسيارة أثناء تحركها ما يثبت أنها ليست مجرد شكلاً وفقط.

وتستخدم السيارة محرك V8 سعة 5.7 لتر من كورفيت 2003 مع شاحنين توربينيين، ولا يعلم أحد قوة او عزم دوران السيارة للوقت الحالي ولكن ما يعلمه صاحبها أن المحرك صاخب جداً.

وقد تم صنع خارجية السيارة عبر طابعة ثلاثية الأبعاد من طراز QIDI Xpro بـ 650 دولار (2400 ريال) مع استخدام طابعتين أخريتين بسعر أرخص لطبع قطع صغيرة ولصقها ببعضها لتكوين ألواح الجسد الكبيرة، والتي تم تطعيمها بألياف الكربون لتقويتها.