التهور والسرعة الزائدة.. تسببت في القبض على صاحب فيديو التسابق المتداول بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهو يقود سيارته بتهور وسرعة عالية جداً على أحد طرق المملكة في تسابق مع سيارة أخرى.

وكان ضبط هذا الشاب نتيجة مخالفته قوانين السير والسلامة على الطرق بالمملكة، حيث لم يقتصر الأمر على السرعة الجنونية وحسب بل كاد أن ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما سيارة عابرة.

وحالياً تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر الذي ظهر بالفيديو أيضاً؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما نتيجة مخالفتهما لكل ما يتعلق بأنظمة المرور داخل المملكة.

وأخيراً، نرجو من الجميع عدم الإنجراف نحو مثل هذه الأفعال التي تُهدد سلامة قائد السيارة ومن حوله على الطريق، وضرورة الإلتزام بقواعد السلامة المرورية؛ حفاظاً على أرواحكم.

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