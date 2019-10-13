“بالصور” سيارات ومروحيات شرطة نيوم تُشعل مواقع التواصل بالمملكة!

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الصورة الخاصة بسيارات ومروحيات شرطة خليج نيوم، والتي نالت إعجابهم بصورة مبهرة ورائعة. وأظهرت الصور عدد من سيارات الدفع الرباعي وسيارات أخرى مجهزة بأحدث الإمكانيات الخاصة بتنفيذ جميع المهمات الأمنية والمتمركزة أمام مطار “خليج نيوم”، بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر. وأخيراً، فهذا الإبهار ليس جديداً على هذه المدينة العملاقة، حيث تُعد واحدة من أضخم المشروعات حول العالم، إذ تضم كثير من التقنيات والتكنولوجيات المستقبلية النادرة، مثل جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق “تلقيح السحب” بإطلاق جزيئات غبار صوب السحب لتشجيع هطول الأمطار.

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