المرور يُحذّر من الوقوف الخاطىء للسيارات حتى لو كان الوقت قصير

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي تتوقف فيه السيارة قصيراً.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “ابتعد عن الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي ستتوقف فيه قصيراً”، كما أوضحت أسباب هذا التحذير بأنه تصرف غير آمن للسيارة ويتسبب في تعطيل الآخرين ويعرقل حركة السير، كما أنه مخالفة للأنظمة المرورية أيضاً.

ولم يكن هذا هو التحذير الأول بل حذّر المرور قائدي السيارات في وقت سابق من إيقافها أمام مداخل ومخارج الكراجات والمساجد، والمدارس والحدائق العامة والمباني العامة والخاصة والمخيمات والساحات.