ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 تظهر في صور توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – لن ترون ميتسوبيشي اوتلاندر الجيل القادم قبل ربيع 2020، ربما في معرض نيويورك أو جنيف قبل طرحها في الأسواق في الخريف القادم، ومع ظهور صور تجسسية أثناء اختبار السيارة الشهر الماضي، بدأت بعض ملامح تصميم اوتلاندر الجديدة بالظهور، ما ساعد موقع Kolesa على رسم صور توقعية لها.

من هذه الصور نلاحظ أن تصميم المقدمة أكثر ازدحاماً من الموديل الحالي بلمسات فضية أكثر جراءة وتربيعاً حول المصابيح الأمامية، مع مصابيح نهارية نحيف جدا فوقهم.

كما نرى سقف طافئ للسيارة وخط تصميمي يجري في الجوانب خلال مقابض الأبواب وإلى المصابيح الخلفية، وبشكل عام يمكن ملاحظ اختلافات كبيرة بين التصميم الأمامي والخلفي وكأن فريقين منفصلين عملا عليهما.

من المتوقع ان اوتلاندر الجيل القادم ستكون أكبر حجماً من الموديل الحالي مع نفس منصة نيسان روج الجديدة في الغالب، وربما محرك تيربو 1.5 لتر بأربعة سلندر والمستخدم في ميتسوبيشي اكليبس كروس، بقوة 153 حصان.