ما هي السيارة الجيومكانية التي كشفت عنها دبي؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشف مركز نظم المعلومات الجغرافية خلال معرض جايتكس في دبي، عن السيارة الجيومكانية ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم، والتي تعد إضافة ثورية في عالم تجميع البيانات، وسوف توفر منظومة متكاملة لتسجيل بيانات الطرق في دبي.



تأتي السيارة الفريدة من نوعها من طراز بي إم دبليو، تتضمن نظام القيادة الذاتية الذي يعتمد على أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها، لجمع البيانات في دبي.



ولقد زودت السيارة بالعديد من التقنيات المتقدمة الحديثة، ومنها تقنية تسمى العين المتحركة، وهي عبارة عن كاميرا جيومكانية تعتمد على تكنولوجيا تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي الجيومكاني، تعمل على رصد وتحديد المعالم في المدينة، وجمع المعلومات الجيومكانية بدقة متناهية.

وفي تصريح صحفي لمريم المهيري، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، قالت فيه:”الفرق في هذه السيارة أنها تتيح عملية مسح الشوارع وتسجيل البيانات أوتوماتيكيا، من دون أن يقوم أي موظف بتفريغ البيانات بنفسه”.



وتوفر السيارة الجيومكانية خرائط تختلف عن خرائط جوجل، حيث تستطيع الوصول لمناطق لا تستطيع الوصول إليها الخرائط العادية لدواع أمنية، كما أنها تتسم بدقة أعلى لأنها تسجل جميع مكونات الطرق على عكس خرائط جوجل.