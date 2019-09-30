كل ما نعرفه عن هيونداي توسان 2021 الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار اختبار هيونداي للجيل القادم من توسان، نعلم الآن أن السيارة ستأتي بتصميم أمامي جريء ومختلف تماماً عن الحالي، ونعرض لكم فيما يلي اهم ما نعرفه عن السيارة القادمة.

التصميم

هيونداي مركزة في الوقت الحالي على التصميمات الرشيقة والرياضية لموديلاتها مثل سوناتا وفينيو وباليسيد، وقد صرح نائب رئيس هيونداي في السابق أن توسان القادمة “ستكون مذهلة جمالياً”.

هذا واضح ربما في المقدمة الجريئة الجديدة التي تشمل شبك أمامي شلالي بمصابيح أمامية LED فوقية مع فتحة هواء جانبية بتصميم منحني أنيق، مع رفارف منحنية كذلك، وفي الخلف نرى مصد خلفي منحوت بدقة ومشتت هواء بارز ومصابيح خلفية LED أنيقة.

الداخلية

داخلية الجيل القادم ستكون أكثر جودة من الموديل الحالي سواء في المواد او التصميم، مع استخدام للجلود بألوان متعددة وتخييط متباين، كما توقعوا عدد واسع من التقنيات مثل شاشة معلومات ترفيهية أفقية 12.3 إنش ومفتاح رقمي لفتح وإغلاق توسان عبر الجوال وشحن لاسلكي للجوال وعدد من أنظمة مساعدة السائق.

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المحركات

ستتوفر توسان بعدد من مولدات الطاقة عند انطلاقها، تشمل محرك تيربو ديزل 1.6 لتر وآخر تيربو بقوة 180 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر، مع محرك 2.0 لتر بأربعة سلندر وآخر 2.5 لتر بأربعة سلندر، بأنظمة دفع أمامي او رباعي وجير أوتوماتيكي بثمان سرعات.

كما ستقدم هيونداي مولد طاقة هجين 2.0 لتر مأخوذ من سوناتا بقوة إجمالية 192 حصان ونظام دفع أمامي وجير أوتوماتيكي بست سرعات، كما توقعوا نسخة N Line بأداء أعلى لاحقاً.

المنافسة وموعد الإطلاق

توسان الجيل الرابع ستنافس فورد اسكيب وهوندا CR-V وشيفروليه ايكوينكس ونيسان اكس تريل وتويوتا راف فور وفولكس فاجن تيجوان وكيا سبورتاج.

توقعوا تدشين السيارة رسمياً خلال الأشهر القادمة مع بدء المبيعات في 2020 كموديل 2021.