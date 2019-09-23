الكشف عن أسعار لاندروفر ديفندر 2020 في الإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف مؤخراً عن لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كلياً، وصلتنا أسعار أيقونة الطرق الوعرة في الإمارات.

تقول لاندروفر أن ديفندر 2020 “هي “أقسى وأكثر لاندروفر كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة في التاريخ”، بهيكلة جديدة للجسد وتقنيات جديدة كلياً.. ولنبدأ بالشكل الخارجي، والذي حصل على تحديثات متعددة ليكون أكثر عصرية مع الحفاظ على هويته كسيارة ديفندر قاسية.

وتأتي السيارة بـ 12 تصميم مختلف للجنوط، والذي يتراوح بين 18 إلى 22 إنش، مع مصابيح أمامية LED جديدة وأخرى خلفية رأسية ورفارف منحوتة فوق أقواس العجلات المربعة لإعطاء السيارة مظهراً أكثر صرامة.

الداخلية

في الداخلية نرى مساحات تخزينية كثيرة للتأكيد على عملية السيارة، مع مقاعد تكفي لخمسة أو ستة أو سبعة أفراد حسب النسخة، مع إمكانية اختيار سقف قماشي يمكن سحبه لتوفير تجربة قيادة في الهواء الطلق.

إمكانات القيادة في الطرق الوعرة

بالطبع ديفندر عليها أن تكون بالغة القوة في التعامل مع أقسى أنواع الطرق، وهو ما حققه الموديل الجديد بفضل منصه جديدة من الألومنيوم بالكامل، والتي سمحت بفرجة واسعة عن الأرض تصل إلى 11.% إنش، مع إمكانية خوض مياه بعمق 35.4 إنش بدون مشاكل، كما أن منصة الألومنيوم تتميز بخفتها وثباتها الكبير مقارنة بأي لاندروفر أخرى، ما يسمح بوضع نظام تعليق مستقل بالكامل ونظام دفع رباعي ممتاز.

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المحركات

وتتوفر السيارة بعدة محركات، لتشمل محرك بترولي تيربو بأربعة سلندر سعة 2.0 لتر بنظام هجين مخفف بقوة 300 حصان، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 8.1 ثانية.

كما يوجد محرك ثاني بترولي تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 400 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 6.1 ثانية، كلاهما متصل بجير اوتوماتيكي 8 سرعات.

الأسعار

244,230 درهم إماراتي: Defender 110 S P300

268,275 درهم إماراتي: Defender 110 SE P300

298,830 درهم إماراتي: Defender 110 SE P400

365,715 درهم إماراتي: Defender 110 X P400

يذكر بأن لاندروفر أفادت سابقاً بكون ديفندر ستتوفر بفئتي 90 و110، وصحيح أنه وصلتنا أسعار فئة 110 إلا أنه لا توجد أي تفاصيل لدينا عن أسعار فئة 90 أو إذا ما كانت ستتوفر أصلاً أم لاً.