سر اختفاء مصابيح الضباب من السيارات الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – اتخذت بعض شركات السيارات الكبرى قراراً بالتخلى عن أشياء كنا نرى أنها مهمة بالسيارة، ومنها مصابيح الضباب والتي تم التخلي عنها في عدد من أحدث موديلات سيارات اودي وكاديلاك ولينكون ومرسيدس، وبالتأكيد سيتطور الأمر إلى أن يصل للسيارات الاقتصادية.

والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن المصابيح الحديثة أصبحت مزودة بأحدث التقنيات، التي تجعل وجود مصابيح ضباب منفصلة أمر غير ضروري، بالإضافة إلى أن مصابيح الضباب تعتبر معدات تكميلية وليست أساسية.

ولكن تكمن فائدة مصابيح الضباب في كونها أقرب للأرض وقادرة على إضاءة الطريق أسفل الضباب كي لا يرتد ضوئها عبر الرطوبة في الجو، فعلى الرغم من أن المصابيح الأمامية عالية القدرة ومصممة للرؤية لمسافات طويلة، إلا أن أشعة أضوائها ترتد عبر الرطوبة الموجودة داخل الضباب، كما أن المصابيح منخفضة القدرة تُقلل من قدرة رؤية السائق للطريق.

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ولكن تأتي مشكلة مصابيح الضباب في أنها ليست ذات كفاءة عالية تكفي لرؤية السيارات الأخرى ولافتات الطريق أيضاً وسط الضباب الكثيف، وهذا يعني أنها ليست مفيدة بدرجة كبيرة للتغلب على الضباب، بل يُفضل الإهتمام بتحسين قدرات المصابيح منخفضة القدرة، هكذا سيكون أفضل.

وأخيراً، فعلى الرغم من أن ظاهرة الضباب لا تظهر في كل الأماكن وبشكل مؤقت أيضاً، إلا أنها تودي بحياة الكثيرين حول العالم وهو ما قد تساهم هذه المصابيح في تقليله، على الرغم من أنها ليست ذات كفاءة عالية.