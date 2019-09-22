تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال دراسات “الرسوم على الطرق” بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم وزارة النقل تعيين مكاتب استشارية متخصصة؛ لاستكمال الدراسات اللازمة الخاصة بمشروع “الرسوم على الطرق”، وستخضع هذه الدراسات لعدة مراحل من التدقيق والتقييم والأبحاث والتي بدورها تستغرق الكثير من الوقت.

وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق أن مشروع الرسوم على الطرق لا يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل، موضحة أن الرسوم ستكون على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلاً أو بعض الطرق المطورة، وبيّنت أنه تم تحديد 6 طرق بالمملكة ويُتوقع البدء في الرسوم عليها مع بداية عام 2020.

يُذكر أن الوزارة تسعى لرفع مستوى الخدمة والسلامة على الطرق بمشاركة القطاع الخاص، عبر تمكينه من إنشاء طرق جديدة أو إدارة طرق قائمة، إذ يكون مسؤولاً عن صيانتها مقابل تحصيل أجور من مستخدمي الطريق.