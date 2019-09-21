“بالفيديو” نسخة خاصة من دودج تشارجر ستشارك في فيلم Fast & Furious 9

الخليج ٣٦٥ نت – كشف نجم الأكشن العالمي فان ديزل عن فيديو قصير عبر صفحته على انستجرام تظهر به سيارة دودج تشارجر SRT هيلكات وايد بدي أثناء المشاركة بها في تصوير الجزء التاسع المنتظر من سلسلة أفلام Fast & Furious.

يظهر من خلال مقطع الفيديو عدد من التعديلات على سيارة العضلات الأمريكية القوية دودج تشارجر SRT، حيث تأتي بلون أسود بجسد عريض وغطاء محرك مستوحى من موديل ديمون مع نفس الجنوط الخفيف الخماسي.



ولقد ظهر فيما سبق كذلك صور لتويوتا سوبرا 2020 أثناء تصوير الفيلم، ومن المقرر أن يكون بداية عرض فيلم الأكشن الشهير فاست اند فيورس 9 في دور السينما العالمية بتاريخ 22 مايو من عام 2020 القادم، وسيشهد هذا الجزء مشاركة المصارع جون سينا للمرة الأولى ضمن هذه السلسلة.



يذكر أن سيارة تشارجر اس ار تي هيلكات تعتمد ميكانيكياً على محرك 8 سلندر على شكل حرف V سعة 6,200 سي سي مع سوبرتشارج يصدر منه قوة 707 حصان و 881 نيوتن.متر من عزم الدوران.