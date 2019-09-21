الوفاق لتأجير السيارات راعيًا لنادي الاتحاد

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شركة الوفاق لتأجير السيارات في توقيع عقود رعاية رياضية للنوادي في أنحاء المملكة، حيث تم الإعلان رسمياً عن توقيع عقد رعاية جديد مع نادي الاتحاد العريق للموسم الكروي 2019-2020، وهذا يأتي هذا ضمن دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا وتعليقاً على ذلك، صرح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد قائلاً: “نسعد بإنضمام شركة الوفاق لتأجير السيارات لمجموعة الشركات الراعية للفريق الأول، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. فنادينا غني بالفرص الإستثمارية المميزة التي سنعمل على تفعيلها وتنميتها؛ لإستقطاب المزيد من الشركات في مختلف قطاعات النادي.”