هذا هو موعد تدشين هيونداي النترا 2021 الجيل الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صورة تجسسية جديدة لهيونداي النترا الجيل القادم في كوريا والتي قامت الشركة الكورية بإعادة تصميمها بشكل كامل بملامح مستوحاة من سوناتا 2020.

وبالنسبة للمحركات فلا تتوقعوا تغيرات كبيرة عن الموديل الحالي، مع استمرار محرك ضغط الهواء بأربع سلندرات، ولكن ربما نسخة من عائلة محركات SmartStream الجديدة لهيونداي، مع استخدام نفس جير CVT وآخر يدوي بست سرعات المتوفرين في الموديل الحالي، مع إشارة بعض الإشاعات لنسخة كهربائية محتملة للسيارة.

بالنسبة لداخلية السيارة فنتوقع أن تكون مميزة عن داخلية سوناتا، وأن تستمر هيونداي في تحديثها لمواجهة المنافسة الشرسة في هذه الفئة.

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نعلم الآن أن هيونداي ستدشن السيارة في مارس القادم 2020 كموديل 2021 مع طرحها في الأسواق بعد عدة أشهر من ذلك.