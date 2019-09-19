السيارات الكهربائية تتصدر المشهد في معرض فرانكفورت

شهد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الممتد حتى 22 سبتمبر الجاري، ظهوراً مميزاً للسيارات الكهربائية، حيث كشفت كبريات شركات السيارات العالمية عن العديد من الموديلات القياسية والاختبارية، التي تعتمد على سواعد المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتمثل مستقبل عالم السيارات.

وتعد السيارة بورش Taycan الكهربائية نجمة معرض فرانكفورت، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية رباعية الأبواب، وتأتي بطول 5 أمتار، وتتسع لخمسة أشخاص، بالإضافة إلى حيزي أمتعة سعة 447 لترا.

وأزاحت شركة فولكس فاجن الستار عن سيارتها ID3 الكهربائية، التي يبلغ طولها 21ر4 متر، وتعتمد على سواعد محرك بقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع

عزم دوران أقصى يبلغ 310 نيوتن متر.

كما كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها الكهربائية Vision EQ S الاختبارية، والتي تستشرف مستقبل موديلات الصالون الكهربائية الفارهة. وتعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية 350 كيلووات/476 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 760 نيوتن متر.

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ودشنت شركة هوندا الموديل القياسي من سيارتها الكهربائية e الصغيرة، التي تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان أو 113 كيلووات/154 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى في

كلتا الحالتين 315 نيوتن متر.

وأزاحت شركة بايتون الستار عن سيارتها M-Byte الكهربائية. وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة خماسية المقاعد، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، تظهر بطول 5 أمتار، وتتوفر إما بنظام دفع خلفي مع محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات/272 حصان أو بنظام دفع رباعي مع محرك كهربائي ثاني على المحور الأمامي بقوة 150 كيلووات/204 حصان.

كما احتفلت شركة لاندروفر بعودة سيارتها Defender الأسطورية للحياة بعد غياب 4 سنوات. وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن سيارة الأراضي الوعرة Defender تطل بتصميم جديد كليا وتظهر بطول 02ر5 متر بالنسبة للموديل خماسي الأبواب، ونحو نصف متر أقل بالنسبة للموديل ثلاثي الأبواب. وتقدم السيارة الجديدة ما يصل إلى 8 مقاعد، مع حيز أمتعة تصل سعته إلى 2380 لترًا.