كيا تتواصل مع الملايين من عشاق الرياضة في نهائيات الدوري الأوروبي الصيفي لعام 2019

ترعى شركة كيا موتورز نهائيات الدوري الأوروبي الصيفي لعام 2019 في أول شراكة مع هذه البطولة

توفر المنافسة التي تستمر يومين في أثينا فرصة لعرض جاذبية ماركة كيا الموجهة نحو الشباب من خلال السيارات الأكثر شهرة والإعلانات التجارية بالفيديو

الخليج ٣٦٥ نت – ترعى شركة كيا نهائيات الدوري الأوروبي الصيفي لعام 2019 في أثينا لأول مرة، حيث تعرض سياراتها المشهورة وتكشف النقاب عن إعلانات تجارية مصممة لكسب قلوب ملايين من عشاق الرياضة الإلكترونية في أوروبا.

وبصفتها شريكًا رسميًا لبطولة دوري أبطال أوروبا (LEC) في المركز الأولمبي الرياضي بأثينا في الفترة من 7-8 سبتمبر، تعرض كيا موتورز موديلات سيارات سوليد وسبورتاج الجديدتين كلياً، وتبث إعلانات فيديو بعنوان ” Driving Your Game — Kia-دوري أبطال أوروبا ” و”The Perfect Intro”.

وقال السيد/أرتور مارتينز، نائب الرئيس وكبير موظفي التسويق في شركة كيا موتورز: “من خلال التسويق التعاوني مع أنشطة دوري أبطال أوروبا، التي تتمتع بالمنافسة الأكثر إبداعًا بين بطولات الدوري المختلفة في جميع أنحاء العالم، تمكنت شركة كيا موتورز من التواصل مع الأجيال الشابة والاقتراب منهم أكثر وبشكل طبيعي، كما إن شركة كيا موتورز تعرب عن تقديرها العميق لمنظم البطولة ومطور ألعاب الفيديو، شركة ريوت جيمز، لدعمها المستمر طوال عام 2019م، ونأمل في أن تستمر هذه الشراكة الممتازة “.

يتم بث الإعلانين التجاريين، المتاحين على اليوتيوب، من شاشة الاستاد الرئيسية، حيث إن إعلان “Driving Your Game” سوف يعرض موديلات سيارة كيا ستينجر وكيا نيور الكهربائية الجديدة كلياً وسابورتاج الجديدة وسيارة كيا سيد الجديدة كلياً وكيا ستونك – بينما إعلان (The Perfect Intro) الذي تم تصميمه كفيلم رسمي للموسم النهائي لدوري أبطال أوروبا – سوف يعرض سيارة كيا ستينجر، وقد تم توزيع الإعلانات على العديد من قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

سوف يتم عرض موديلات سيارة كيا سيد وكيا سبورتاج – مزودة بشعارات ورسومات دوري أبطال أوروبا الرسمية – وسوف تعرض بجانب جناح البث الإعلاني.

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ومن المتوقع أن يصل عدد عشاق ألعاب الرياضة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم إلى 422 مليون شخص في عام 2019 مقارنة بـ 281 مليون في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 600 مليون بحلول عام 2023. وعلى الرغم من أن المسابقات المنظمة عبر الإنترنت وبدون الإنترنت كانت منذ فترة طويلة جزءًا من صناعة ألعاب الفيديو، إلا أنها لم تكن مهمة حتى أصبح البث المباشر قوة سائدة في جميع أنحاء العالم، وبحلول عام 2010، أصبحت الألعاب الرياضية الإلكترونية محركًا رئيسيًا في هذه الصناعة، حيث قام العديد من مطوري الألعاب بتصميم العديد من الألعاب المصممة خصيصًا لقطاع ألعاب الرياضات الإلكترونية الاحترافية.

وقال السيد/ألبان ديشيلوت، رئيس قسم التنمية والتطوير في شركة ” Riot Games Europe”: “يشرفنا إختيار شركة كيا موتورز لنا لمشاركتها الأولى في دوري أبطال أوروبا في مجال الألعاب الرياضية الإلكترونية”. وأضاف قائلاً: ” ومن خلال تقديم أنواع مختلفة من الدعم المالي والبرنامجي والتسويقي، تمكنت شركة كيا موتورز من إنشاء بعض أكثر المحتويات جاذبية هذا العام. إن الاستقبال الإيجابي الكبير من قبل اللاعبين يعكس جودة شراكتنا، ونتطلع إلى المزيد من المراحل الجديدة والمثيرة في هذه الشراكة. “

تمثل بطولة هذا العام أول رعاية لكيا لبطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث تتطلع أرقى الفرق الأوروبية بشغف نحو رفع كأس دوري أبطال أوروبا وتأمين مكانها الإقليمي والعالمي في العام 2019م، كما تستضيف النهائيات أيضًا مهرجان عشاق دوري أبطال أوروبا (LEC Fan Festival) الثاني، حيث يمكن للزوار المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المثيرة، مثل ألعاب فيديو كوسبلاي والإلتقاء بالمحترفين المفضلين لديهم.

في دوري أبطال أوروبا، تدير شركة كيا موتورز أيضًا منطقة ألعاب، حيث يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية ممارسة ألعابهم المفضلة بإستخدام موديلات سيارات كيا سبورتاج وكيا سيد ومنطقة للتصوير كما يمكنهم التقاط الصور والفوز بجوائز السحوبات. ولقد شارك حوالي 10000 شخص في النهائيات التي استغرقت يومين كمشاهدين، وقام حوال 600 ألف شخص بمشاهدة المنافسة من جميع أنحاء العالم.