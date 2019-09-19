نيسان" تدخل عالم السيارات الكهربائية بمركبة متطورة

كشفت "نيسان" مؤخرا عن نموذجها الجديد من السيارات الكهربائية الذي يتوقع ان تلقى رواجا واسعا في اليابان وأوروبا وحتى الولايات المتحدة.
وأتت النسخة الجديدة من سيارات Leaf بهيكل هاتشباك أنيق، مزود بمصابيح LED متطورة، وسقف بانورامي واسع، وعجلات رياضية مميزة.
وحصلت هذه المركبة على قمرة متطورة مزودة بلوحة قيادة تعمل باللمس مثبت عليها شاشة كبيرة ومقود رياضي مميز.
وستعمل هذه السيارة ببطاريات يمكن شحن 80% من سعتها خلال 40 دقيقة، والشحنة الواحدة لها تكفي المركبة لقطع 270 كلم.
كما ستساعد المحركات الكهربائية المتطورة هذه المركبة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان.
ومن المتوقع أن تطرح "نيسان" هذه السيارة في الأسواق بعد النصف الثاني من العام القادم، بسعر يصل إلى 46 ألف دولار.
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